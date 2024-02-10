Devolver Digital и Рене Ротер представили игру "Children of the Sun", которая была первоначально небольшим проектом, над которым Ротер работал на стороне. Он отправил письмо в Devolver и получил поддержку от различных участников, включая озвучку, арт и помощь с сюжетом. Рене Ротер выразил свою благодарность всему команде и надеется, что игра понравится хотя бы некоторым игрокам.

"Children of the Sun" - это тактический шутер-головоломка, в котором игрок контролирует путь одной пули и сражается с зловещим культом, разрушившим его жизнь. Главная героиня, наполненная гневом, уничтожает культистов на своем пути, чтобы достичь своей цели и раскрыть темную правду об этом ордене.

Игроку предстоит управлять пулей, проходить сложные уровни, уничтожать врагов, запускать ловушки и менять окружающую обстановку. Успешные выстрелы вознаграждаются, и уничтожение культа приносит удовлетворение. "Children of the Sun" обещает быть стильной и захватывающей игрой.