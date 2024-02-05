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Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей

Сегодня мы будем собирать новый игровой ПК. Требования такие – не дороже 15000 рублей с бесплатной доставкой всех комплектующих
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Добрый день дамы и господа. Сегодня мы будем собирать новый игровой ПК, причем по самому низу рынка. Требования такие – не дороже 15000 рублей с бесплатной доставкой всех комплектующих. За такие деньги вы нигде не купите никакой приличный ПК, который смог бы посоревноваться в красоте и мощности с тем, что будет тут собран.

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Главное требование - корпус и видеокарта компьютера должны быть в белом цвете. Также у корпуса должно быть прозрачное окно и RGB подсветка снаружи. Кулер процессора также должен иметь RGB-подсветку. На борту материнской платы должно быть не менее 16 ГБ оперативной памяти двумя планками. Это уже минимальный стандарт для игровых ПК. У процессора должно быть не менее 8 ядер/16 потоков, ибо меньше не имеет смысла, так игры становятся все более требовательными к вычислительной мощности процессор. Твердотельный накопитель должен иметь скоростной интерфес nvme (а не какой-то там медленный SATA), и объем не менее 512 Гб, так как современные игры легко могут занимать 100-150 Гб на диске. Блоки питания нужно брать не менее 500 Вт, чтобы ему не приходилось работать на пределе. Также это создаст возможность в будущем установить более мощную видеокарту. Видеокарта сейчас должны иметь не менее 8 ГБ видеопамяти, потому что игры стали очень красочными, и тяжелые текстуры игровых миров занимают очень много места в видеопамяти..

Так в каком же магазине мы сможем вобрать компьютер, удовлетворяющий таким жестким требованиям? Многие сейчас подумаю об популярном магазине AliExpress, и будут неправы. Сейчас там очень скудный ассортимент и высокие цены. Больший ассортимент и низкие цены на компьютерные комплектующие предлагает ОЗОН. Благодаря широкой сети пунктов выдачи заказать указанные комплектующие можно в любом уголке России. Чтобы вы смогли найти эти товары я укажу их артикулы. Итак начнем по порядку.

 Сперва выберем видеокарту.

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Возьмем DICASVER Radeon RX 580 8 ГБ. Это красивая белая видеокарта, расписанная цветочными узорами. В белой сборке она будет смотреться идеально. Да, у этой видеокарты всего лишь один видеовыход HDMI, но этого вполне достаточно, тем более за такую цену. А стоит она всего лишь 4481 рубль. Артикул на ОЗОНе - 1342007035.


Теперь подберем комплект материнская плата + процессор + память.

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У данного комплекта цена всего лишь 3591 рубль, при этом он предлагает значительную мощь. Как вы можете заметить на фото - слот nvme не находится рядом со слотом видеокарты, а значит никакая видеокарта, которую можно вставить в эту материнскую плату, не будет подогревать твердотельный накопитель. В комплекте идут две планки оперативной памяти по 8 Гб каждая с частотой 1600 МГц. Материнская плата бренда Amentmen с сокетом LGA2011. Процессор Intel Xeon E5-2689 поколения Sandy Bridge. Имеет 8 ядер и 16 потоков, может разгоняться до 3,6 ГГц. Имеет кэш L2 2MB, а L3 - 20MB. TDP составляет 115Вт. Артикул на ОЗОНе - 1396886194.

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Накопитель Somnambulist 512 ГБ SSD M.2 2280 NVME PCIe 3.0. Имеет огромное количество положительных отзывов. Цена всего лишь 2388. Артикул на ОЗОНе - 1396886194.

Блок питания Ginzzu SB500 ATX. Симпатичный блок питания от официального представителя бренда, что подтверждено галочкой на странице стовара. Предлагает 500 Вт всего за 1373 рубля. Артикул на ОЗОНе - 865786148.

Теперь пора выбрать корпус. Так уж случилось, что блок питания и корпус у нас производства Ginzzu.


Корпус выбреем в белом цвете с прозрачным окном, через которое владелец ПК сможет наблюдать за своей белой видеокартой и цветастым кулером. Это Ginzzu D390 RGB White. Корпус формата Midi Tower. Имеет габаритные размеры 170х355х360 мм. Корпус поддерживает видеокарты длиной до 320 мм, чего нам хватит с головой. Спереди расположена светодиодная полоска для красочной подсветки. Цена корпуса всего 1912 рублей, что совсем дешево за такую красоту. Артикул на ОЗОНе - 1328518071.

И, наконец, финальный штрих в нашей сборке кулер. Посмотрите какой красавец.

Кулер возьмем от бренда Adegrees, так как он самый дешевый и при этом обладает всеми нужными характеристиками: RGB-подсветка, крепление для сокета LGA2011, отвод 110 Вт тепла. Это модель с вентилятором 120 мм. Кулер имеет коннектор 4-pin, а это значит, что материнская плата сможет регулировать обороты кулера в зависимости от нагрузки. Также важно отметить, что вентилятор дует на материнскую плату, а значит будет обдувать зону питания процессора в верхней части материнской платы. Там производитель уже приклеил радиаторы, которые только и ждут, когда их будут обдувать. Но что еще не маловажно, данный кулер будет обдувать наш nvme накопитель, который располагается сразу под гнездом процессора. Таким образом твердотельный накопитель всегда будет оставаться холодным и не будет сбрасывать скорость передачи данных из-за перегрева. Цена этого кулера всего 998 рублей. Артикул на ОЗОНе - 1130382140.

Итоговая цена всей сборки составила 14743 рубля.

Данная сборка в разрешении 1080р выдаст порядка 75 кадров на средних настройках в Red Dead Redemption 2, что очень даже хорошо. Как это выглядит можно увидеть на видео:


В современной популярной игре Cyberpunk 2077 данная сборка выдаст порядка 55 кадров в режиме FSR Perfomance. Это достаточно комфортная частота кадров. В этом можно убедиться на видео:

 В культовой игре GTA 5 на ультра настройках графики данная сборка выдаст порядка 70 кадров, так что играть в эту игру будет очень даже комфортно.

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