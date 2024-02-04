Варфаристы способны участвовать в бою, используя различные виды оружия и комбинируя магические навыки с оружием других призваний

В трейлере State of Play была представлена новая роль в игре Dragon's Dogma 2 - варфарер. Варфаристы способны участвовать в бою, используя различные виды оружия и комбинируя магические навыки с оружием других призваний. Они могут выпускать мощные комбо, обманывать врагов и использовать магическую атакующую силу. Однако у варфареров невысокие базовые статы, и им нужно носить с собой много оружия, чтобы использовать различные умения. Для полноценного использования призвания необходимо умение адаптироваться к различным ситуациям и использовать его сильные стороны.

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В игре также присутствуют мейстеры призвания, которые являются экспертами в своих профессиях. Игроки могут углубить свои отношения с мастерами призвания и получить от них особые вещи, которые позволят открывать новые призвания или получать учения мастеров. Например, лучник может получить учение "Небесный выстрел", который позволяет ему выпускать стрелу максимальной мощности, но при этом расходует всю выносливость игрока. Копьеносец-мистик может получить учение "Дикий Фьюри", которое позволяет игроку наносить как магический, так и физический урон с помощью создания двойника из магии.

Также была представлена новая механика - чума драконов. Это заразное состояние, которое поражает пешек в игре. Во время заражения пешки приобретают увеличенные показатели и меняют свое поведение. Чума драконов распространяется среди пешек во время их путешествий между мирами. На ранних стадиях заражения пешки проявляют способности и уверенность сверх своих обычных возможностей. Однако последние стадии чумы могут привести к разрушительным последствиям. Игрокам предстоит решить, искать ли лекарство или использовать чуму как положительный аспект.

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Dragon's Dogma 2 выйдет во всем мире 22 марта, и предварительный заказ на игру уже доступен на официальном сайте. В игре игрокам предстоит исследовать новое призвание варфарера, углубить отношения с мастерами призвания и столкнуться с чумой драконов.