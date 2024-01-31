Компания MAXSUN выпустила новую материнскую плату под названием H770YTX D5 WIFI Terminator

Компания MAXSUN выпустила новую материнскую плату под названием H770YTX D5 WIFI Terminator. Эта плата привлекает внимание своим необычно широким размером (для класса ITX) и форм-фактором "YTX", который обеспечивает дополнительное пространство для размещения разъемов питания, накопителей и слотов M.2 на задней панели.

Плата оснащена 8+1+1 фазовым блоком питания и поддерживает процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколения, а также двухканальную память DDR5 8000. У нее также есть три интерфейса Type-C на передней и задней панели, слот PCIe 5.0 с разделением 8+8, четыре слота M.2, интерфейсы SFF-8654 и четыре разъёма для жестких дисков SATA.

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Плата также оснащена звуковой картой Realtek и сетевой картой. Цена H770YTX D5 WIFI Terminator составляет 899 юаней (~$126). MAXSUN также выпустила еще одну плату форм-фактора YTX - H610 KING, сотрудничая с партнерским брендом DIY-APE.