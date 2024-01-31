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Компания MAXSUN выпустила новую материнскую плату под названием H770YTX D5 WIFI Terminator. Эта плата привлекает внимание своим необычно широким размером (для класса ITX) и форм-фактором "YTX", который обеспечивает дополнительное пространство для размещения разъемов питания, накопителей и слотов M.2 на задней панели.
Плата оснащена 8+1+1 фазовым блоком питания и поддерживает процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколения, а также двухканальную память DDR5 8000. У нее также есть три интерфейса Type-C на передней и задней панели, слот PCIe 5.0 с разделением 8+8, четыре слота M.2, интерфейсы SFF-8654 и четыре разъёма для жестких дисков SATA.
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Плата также оснащена звуковой картой Realtek и сетевой картой. Цена H770YTX D5 WIFI Terminator составляет 899 юаней (~$126). MAXSUN также выпустила еще одну плату форм-фактора YTX - H610 KING, сотрудничая с партнерским брендом DIY-APE.