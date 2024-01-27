ESR, самый продаваемый бренд аксессуаров MagSafe на Amazon, представил новое автомобильное зарядное устройство Qi2 на Amazon

ESR, самый продаваемый бренд аксессуаров MagSafe на Amazon, представил новое автомобильное зарядное устройство Qi2 на Amazon. После успешной презентации на выставке CES, новое зарядное устройство стало первым из многих Qi2-зарядок, которые планируется выпустить в этом году.

Зарядные решения Qi2 от ESR предлагают пользователям быструю зарядку и непревзойденную надежность официальных зарядных устройств MagSafe, но почти в два раза дешевле. Это новое 15-ваттное автомобильное зарядное устройство от ESR обеспечивает безопасную и надежную 15-ваттную быструю зарядку в автомобиле. Предназначенное для iPhone 13-й серии и более поздних моделей, оно оснащено сильными магнитами с силой удержания 1 600 г и трехточечным вентиляционным креплением с опорным рычагом, обеспечивающим стабильный просмотр и навигацию даже на ухабистых дорогах.

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Автомобильное зарядное устройство предлагает удобные варианты крепления с помощью входящего в комплект крепления для приборной панели или надежного вентиляционного отверстия, обеспечивающего максимальную гибкость. Регулируемый шаровой шарнир и полное кольцо магнитов обеспечивают точную регулировку угла в портретном или ландшафтном режиме для комфортного просмотра под любым углом.

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Новое зарядное устройство ESR доступно для покупки на Amazon по цене $35,99. Это лишь первая Qi2-новинка, которую ESR планирует выпустить в этом году. В конце этого года ESR планирует выпустить полную коллекцию Qi2-зарядных устройств, включая зарядную подставку Qi2 3-в-1, дорожное зарядное устройство Qi2 3-в-1, пауэрбанк Qi2 и набор для зарядки часов Qi2.