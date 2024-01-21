Утечка подробных спецификаций платформы Intel Arrow Lake-S, подтверждающая нативную поддержку Thunderbolt 4

Информация об утечке подробных спецификаций платформы Intel Arrow Lake-S с подтверждением нативной поддержки Thunderbolt 4 была установлена пользователем X/Twitter @yuuki_ans. Утечка раскрывает информацию о следующем поколении настольных ПК Intel. В утечке подтверждаются спецификации процессоров Arrow Lake-S, которые будут иметь конфигурацию 8+16+1 ядро, включая восемь "ядер IA", предположительно означающих "ядра AI". Однако имеется информация о проблемах с запуском Arrow Lake-S, так как производительные ядра временно отключены из-за аппаратной ошибки. Ожидается, что эта ошибка будет исправлена в будущей ревизии оборудования. Утечка также указывает на официальную поддержку памяти DDR5-6400, что отличается от DDR5-5600, которую поддерживают текущие процессоры 14-го поколения.

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Остаток документации содержит подробности о различных интерфейсах платформы. Процессоры Arrow Lake-S будут иметь встроенную поддержку Thunderbolt 4/USB4, а также поддержку DisplayPort 2.0 и HDMI 2.1. Процессор обеспечивает 24 полосы PCIe, включая 16 полос PCIe 5.0 для GPU и остальные 8 полос для NVMe SSD, при этом половина из них - PCIe 5.0, а половина - PCIe 4.0. Коммуникация между процессором и чипсетом 800-й серии будет осуществляться через интерфейс DMI Gen 4 с восемью линиями. Чипсет будет содержать дополнительные 24 полосы PCIe 4.0, до 10 портов USB 3.2 Gen 2, а 8 из них могут быть объединены для предоставления портов USB 3.2 Gen 2x2. В документе указано наличие восемью портов SATA 3.0, как для процессора, так и для чипсета, при этом каждая группа портов будет объединена с PCIe. Также указана поддержка WiFi 6E (802.11ax R2) и Bluetooth 6.

Необходимо учесть, что представленные спецификации относятся к тестовой платформе Intel, поэтому возможно, что некоторая информация может быть неправильной или недостоверной. Однако эта утечка дает представление о том, что уже известно о платформе Arrow Lake-S. Следовательно, стоит рассматривать эту информацию как интересный взгляд на то, что может ожидать пользователей.