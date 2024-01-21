TSMC, ведущий производитель полупроводников, объявил о результатах четвертого квартала 2023 года

TSMC, ведущий производитель полупроводников, объявил о результатах четвертого квартала 2023 года. Выручка компании увеличилась на 14,4% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 19,62 млрд долларов США.

Однако в годовом исчислении выручка за четвертый квартал практически не изменилась, а чистая прибыль и разводненная прибыль на акцию снизились на 19,3%. Валовая маржа составила 53,0%, операционная маржа - 41,6%, а маржа чистой прибыли - 38,2%. Компания отметила, что в четвертом квартале 2023 года продолжалось активное развитие их ведущей 3-нанометровой технологии.

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В первом квартале 2024 года TSMC ожидает сезонный спад продаж смартфонов, но также ожидает продолжающийся спрос на высокопроизводительные системы. Компания прогнозирует, что выручка в первом квартале 2024 года составит от 18,0 до 18,8 млрд долларов США, а рентабельность валовой прибыли будет от 52% до 54%. Капитальный бюджет на 2024 год ожидается в диапазоне от 28 до 32 миллиардов долларов США.