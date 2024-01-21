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Компания Microsoft готовит крупное обновление для Windows 11, которое может получить название Windows 12. Ожидается, что обновление будет выпущено в конце этого года и будет содержать новые функции, улучшения производительности, безопасности и качества жизни.
Основной фокус обновления будет на искусственном интеллекте нового поколения, и слухи говорят о появлении усовершенствованного Copilot, который будет использовать ИИ и машинное обучение для улучшения пользовательского опыта Windows.
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Microsoft уже тестирует некоторые функции этого обновления, включая улучшенную систему Snap Layouts, поддержку новых форматов файла, обновление панели быстрых настроек и новый режим "Энергосбережение". Однако, несмотря на ожидания, что обновление получит название Windows 12, источники сообщают, что оно, скорее всего, все же будет значительным обновлением Windows 11.