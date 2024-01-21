Microsoft готовит крупное обновление для Windows 11, которое может получить название Windows 12

Компания Microsoft готовит крупное обновление для Windows 11, которое может получить название Windows 12. Ожидается, что обновление будет выпущено в конце этого года и будет содержать новые функции, улучшения производительности, безопасности и качества жизни.

Основной фокус обновления будет на искусственном интеллекте нового поколения, и слухи говорят о появлении усовершенствованного Copilot, который будет использовать ИИ и машинное обучение для улучшения пользовательского опыта Windows.

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Microsoft уже тестирует некоторые функции этого обновления, включая улучшенную систему Snap Layouts, поддержку новых форматов файла, обновление панели быстрых настроек и новый режим "Энергосбережение". Однако, несмотря на ожидания, что обновление получит название Windows 12, источники сообщают, что оно, скорее всего, все же будет значительным обновлением Windows 11.