Фабрика Fab 21 Phase 2, которая изначально планировалась для производства изделий с использованием технологии 3 нм, будет готова не раньше 2026 года

TSMC решила отложить запуск второй фазы своего предприятия в Аризоне. Фабрика Fab 21 Phase 2, которая изначально планировалась для производства изделий с использованием технологии 3 нм, будет готова не раньше 2026 года.

На данный момент компания все еще обсуждает, какую технологию использовать во второй фазе предприятия. Отраслевые аналитики считают, что TSMC стоит сделать сложный выбор между переходом на более современные техпроцессы (например, 2 нм) или использованием более старого и зрелого процесса.

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Все зависит от спроса клиентов и оптимизации зарубежной фабрики для TSMC. Несмотря на это, председатель совета директоров компании поделился позитивными новостями, заявив, что TSMC уверена в запуске серийного производства техпроцесса 4 нм в Аризоне в первой половине 2025 года и обеспечении качества и надежности производства на уровне тайваньских фабрик.