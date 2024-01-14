Компания Alienware представила новую линейку продуктов на выставке CES 2024. В центре внимания были обновленные игровые ноутбуки Alienware m16 R2, x16 R2 и m18 R2.

Компания Alienware представила новую линейку продуктов на выставке CES 2024. В центре внимания были обновленные игровые ноутбуки Alienware m16 R2, x16 R2 и m18 R2, а также мониторы и периферийные устройства. Alienware стремится удовлетворить потребности всех геймеров, от студентов до профессиональных спортсменов, и представляет продукты, которые сочетают в себе последние инновации в технологиях, производительности и дизайне.

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Обновленный игровой ноутбук Alienware m16 R2 воплощает запросы и предложения сообщества геймеров. Он объединяет высокую производительность, гибкость и портативность. Для достижения компактных размеров, была удалена термополка, что позволило уменьшить габариты ноутбука на 15% по сравнению с предыдущей моделью. Тепловое решение было полностью переработано и оптимизировано, обеспечивая эффективность на 43% выше. Клавиатура и тачпад теперь имеют более широкую подставку для ладоней, что улучшает комфорт при использовании. Особенностью тачпада является контурная RGB-подсветка, а также возможность включения режима "Стелс", который отключает остальные зоны освещения и повышает эффективность работы для использования в тихих обстановках.

Alienware также представляет новые мониторы Alienware AW3225QF и AW2725DF, которые являются первыми в своем роде с технологией QD-OLED. В сотрудничестве со спортсменами-экспертами Alienware разработала новые беспроводные клавиатуры и мыши, которые представляют профессиональную игровую периферию.

Все продукты Alienware остаются верными своим корням, предлагая высокую производительность и передовые технологии. Обновленный m16 R2 сочетает портативность и мощь для запуска самых требовательных игр. Мониторы QD-OLED обеспечивают высокое качество изображения, а беспроводные клавиатуры и мыши предлагают удобство и профессиональную функциональность.

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С новой линейкой продуктов Alienware продолжает быть лидером в индустрии игровых устройств, учитывая потребности самых требовательных геймеров и предлагая инновационные решения в области производительности, дизайна и комфорта.