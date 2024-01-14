Оба монитора имеют высокое разрешение и расширяют семейство QD-OLED от Alienware

На выставке CES 2024 компания Alienware представила два новых игровых монитора с технологией QD-OLED. Модель AW3225QF является первым в мире игровым монитором 4K QD-OLED с поддержкой Dolby Vision HDR. Он обеспечивает потрясающую цветопередачу и контрастность, а также имеет высокую собственную частоту обновления 240 Гц. Он также совместим с NVIDIA G-SYNC, что обеспечивает плавный игровой процесс. Модель AW2725DF является первым в мире игровым монитором 360 Гц QD-OLED. Он имеет собственную частоту обновления до 360 Гц и время отклика 0,03 мс, что обеспечивает четкое движение и мгновенный отклик пикселей.

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Оба монитора имеют высокое разрешение и расширяют семейство QD-OLED от Alienware. Они обеспечивают потрясающую яркость и контрастность благодаря технологии квантовых точек. Мониторы также поддерживают Dolby Vision HDR, что обеспечивает более реалистичное изображение с яркими цветами и четкими деталями.

Они также обладают отличными функциональными возможностями, такими как поддержка NVIDIA G-SYNC и VESA AdaptiveSync, что исключает разрывы и заикания в игре. Мониторы также совместимы с игровыми консолями нового поколения и имеют специальный консольный режим.

Дизайн мониторов Alienware ориентирован на геймеров и включает полностью регулируемую эргономичную подставку и минималистичное шестиугольное основание. Конструкция также обеспечивает хорошую вентиляцию, что особенно важно для длительных игровых сессий.

Оба монитора предлагают несравненное качество дисплея, объединяющее преимущества OLED и технологии квантовых точек. Это обеспечивает повышенную точность цветопередачи и контрастность, что делает изображение более реалистичным и ярким.

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В целом, представленные мониторы Alienware с технологией QD-OLED являются инновационными и передовыми решениями в области игровых мониторов. Они обеспечивают высокое качество изображения, плавный игровой процесс и функциональные возможности, которые делают их идеальными для геймеров и создателей контента.