Десятизонная RGB-подсветка делает K55 CORE - и ваши игры - по-настоящему яркими

Компания CORSAIR выпустила новую клавиатуру K55 CORE, предназначенную для геймеров. Клавиатура имеет тонкий профиль и оснащена бесшумными мембранными клавишами, что позволяет точно перемещаться и выполнять действия в играх. Также есть четыре специальные мультимедийные кнопки для управления громкостью и воспроизведением. Клавиатура устойчива к проливанию до 300 мл. К55 CORE оснащена десятизонной RGB-подсветкой, которая может быть настроена с помощью программного обеспечения CORSAIR iCUE.





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Клавиатура оснащена функцией блокировки клавиши Win для предотвращения случайного нажатия, а также 12-клавишным роллингом для передачи действий с частотой опроса 1000 Гц.

Доступность, гарантия и цены

Игровая клавиатура CORSAIR K55 CORE уже доступна в интернет-магазине CORSAIR и в международной сети авторизованных интернет-магазинов и дистрибьюторов CORSAIR.

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На игровую клавиатуру CORSAIR K55 CORE предоставляется двухлетняя гарантия, а также всемирная сеть обслуживания клиентов и технической поддержки CORSAIR. Цена MSRP составляет $39,99.