Компания Team Group выпустила промышленный твердотельный накопитель P745, который объединяет в себе передовые технологии и производственные процессы

Компания Team Group выпустила промышленный твердотельный накопитель P745, который объединяет в себе передовые технологии и производственные процессы. Используя 112-слойную 3D NAND флэш-память, скорость PCIe Gen 4x4 и 8-канальные контроллеры, P745 предлагает высокую скорость передачи данных, энергоэффективность и низкую задержку. Скорость последовательного чтения и записи достигает 7 000 МБ/с и 6 200 МБ/с соответственно, что обеспечивает отличные показатели IOPS. Для удовлетворения потребностей приложений искусственного интеллекта, температурный контроль был усовершенствован, обеспечивая стабильную и высокоскоростную работу. Team Group продолжает предлагать лучшие промышленные решения для хранения данных.

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Твердотельные накопители P745 выпускаются в стандартном и широком температурном режиме. Они оснащены технологией охлаждения Team Group, которая использует графеновые и ребристые радиаторы для снижения температуры на 8-15% по сравнению с обычными продуктами без радиаторов. P745 может быть сконфигурирован для работы при высоких температурах, обеспечивая стабильную работу и высокую производительность. Устройство также оснащено усовершенствованной микропрограммой, которая автоматически регулирует скорость работы при изменении температуры, чтобы защитить данные. P745 является NVMe 1.4-совместимым накопителем, использующим интерфейс PCIe Gen 4x4 и обратно совместимым с платформами PCIe 3.0. Он также оснащен встроенным DRAM-кэш-буфером, который улучшает загрузку системы и кэширование данных, а также повышает срок службы устройства. Функции коррекции ошибок LDPC и шифрования AES 256-bit обеспечивают точность и безопасность передачи данных.

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Твердотельный накопитель P745 обеспечивает высокую производительность и может использоваться вместе с различными модулями памяти DDR4 и DDR5 для создания комплексных решений хранения данных для промышленных приложений. Team Group стремится повысить ценность и разнообразие своих промышленных продуктов, предлагая инновационные решения с высокой стабильностью и надежностью. В условиях быстрого развития искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, компания Team Group продолжит выпускать высококачественные и инновационные промышленные решения для хранения данных.