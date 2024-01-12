Этот ультрапортативный ноутбук компании ASUS предлагает превосходную производительность, экологическую устойчивость и современный дизайн

ASUS представила новую версию своего премиального ноутбука Zenbook S 13 OLED, модель UX5304. Он стал еще тоньше и экологичнее, при этом обладает высокой производительностью и новейшими технологиями. Ноутбук получил ультрапортативный дизайн, включая супертонкий профиль в 1 см и вес всего 1 кг. При разработке ноутбука была уделена особая внимание экологической устойчивости, используя переработанные материалы и электронику без галогенов. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ твердотельному накопителю PCIe 4.0 x4, Zenbook S 13 OLED предлагает мощность и производительность на большом уровне. Ноутбук оборудован OLED-дисплеем ASUS Lumina с разрешением 16:10 3K, сертифицированным Dolby Vision и сертификатом VESA DisplayHDR True Black 600. Отличительными особенностями ноутбука являются специальная клавиша Windows Copilot для быстрого доступа к ассистенту Windows 11 и полный набор портов ввода-вывода. Внешне ноутбук представлен в двух вариантах цветов: Basalt Gray и Ponder Blue.

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ASUS также обратила внимание на уменьшение размеров и веса ноутбука без ущерба для производительности и возможностей подключения. Внутренние компоненты были оптимизированы, благодаря чему было освобождено больше места для компонентов. Материалы, используемые в конструкции ноутбука, также способствуют снижению веса: клавиатурная панель выполнена из магниево-алюминиевого сплава, а тачпад покрыт тонким слоем стекла. Это позволило существенно сократить толщину клавиатурного блока и значительно уменьшить вес ноутбука.

Кроме того, компания ASUS уделяет особое внимание устойчивости своих устройств и влиянию на окружающую среду. В случае Zenbook S 13 OLED, были предприняты шаги для уменьшения углеродного следа, начиная с использования переработанных материалов и более экологичной упаковки. Включение магниево-алюминиевого сплава после промышленной переработки и использование переработанного пластика снижают углеродный след ноутбука на более чем 50%. Также применяются материалы из океана и переработки для клавиатурной панели и динамиков. Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки, что делает ее 100% экологически чистой. Благодаря снижению энергопотребления, Zenbook S 13 OLED также превосходит стандарт ENERGY STAR по энергоэффективности и стремится к углеродной нейтральности.

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Этот ультрапортативный ноутбук компании ASUS предлагает превосходную производительность, экологическую устойчивость и современный дизайн. С его тонким профилем и легким весом он идеально подходит для использования в дороге. OLED-дисплей и высокая производительность делают его отличным выбором для тех, кто ищет надежный и функциональный ноутбук.