ASUS представила новую серию ноутбуков Vivobook Classic, оснащенных процессорами Intel Core 1-й серии. В рамках этой серии представлено пять обновленных моделей: ASUS Vivobook 14 X1404 и X1405, ASUS Vivobook 15 X1504, ASUS Vivobook 16 X1605 и ASUS Vivobook 17 X1704.

Новые ноутбуки обладают мощным процессором Intel Core 7 (серия 1), до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью до 1 ТБ. Они также оснащены двухвентиляторной системой охлаждения с вентилятором IceBlade и двумя тепловыми трубками, что обеспечивает бесшумное и эффективное охлаждение. Ноутбуки имеют долговечную батарею на 50 Вт-ч, поддержку WiFi 6 для сверхскоростного подключения к сети, а также новейшую аудиотехнологию ASUS AI с шумоподавлением для кристально чистого звука.

Дисплеи ноутбуков Vivobook Classic отличаются высоким качеством визуализации. Например, ASUS Vivobook 16 имеет дисплей с разрешением 2,5K (2560 х 1600), частотой обновления 144 Гц и цветовым охватом 100% sRGB. Дисплеи ASUS Vivobook 14 и 16 имеют расширенное соотношение сторон 16:10, а ASUS Vivobook 15 и 17 - соотношение сторон 16:9, причем Vivobook 15 также оснащен высокоточным сенсорным экраном. Все дисплеи имеют сертификат TÜV Rheinland с низким уровнем синего света для защиты глаз.

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Ноутбуки Vivobook Classic обладают привлекательным тонким и легким дизайном. У них есть шарнир, который позволяет раскрыть экран на 180°, что делает использование ноутбуков более удобным. Ввод/вывод включает порт USB-C 3.2 Gen 1 с подачей питания, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт USB 2.0, порт HDMI 1.4 и комбинированный аудиоразъем. Ноутбуки также имеют физическую веб-камеру HD 3DNR для обеспечения конфиденциальности, полноразмерную клавиатуру ASUS ErgoSense, мегаразмерный тачпад и опциональный датчик отпечатков пальцев.

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ASUS Vivobook Classic упаковываются в материалы, пригодные для вторичной переработки, и обладают энергоэффективностью, превосходящей стандарт ENERGY STAR. Они проходят испытания в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H для обеспечения долговечности. Благодаря мощному процессору, великолепному дисплею и продуманному дизайну, ноутбуки Vivobook Classic станут надежным инструментом для работы, развлечений и повседневного использования.