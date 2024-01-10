Intel представила "Arrow Lake" для настольных компьютеров и "Lunar Lake" для мобильных устройств, которые появятся в этом году

Компания Intel в ходе презентации на международной выставке CES 2024 представила две новые клиентские микроархитектуры - "Arrow Lake" и "Lunar Lake". Мишель Джонстон Холтхаус, EVP и GM группы клиентских вычислений Intel (CCG), в своей программной речи держала в руках чип Core Ultra нового поколения "Lunar Lake". Это пакет Lunar Lake-MX с MOP (память на упаковке). Вы имеете базовую плитку Foveros, напоминающую "Meteor Lake", со стеками памяти LPDDR5x на упаковке. В "Lunar Lake" Intel реорганизует компоненты различных плиток Foveros: вычислительная и графическая плитки объединяются в одну плитку, построенную на литейном узле Intel, возможно, Intel 20A (подтверждения нет), и меньшую плитку SoC, которая содержит все компоненты текущей плитки SoC "Meteor Lake" и, возможно, построена на узле TSMC, например, N3.

"Lunar Lake" подхватит мантию "Meteor Lake" в U- и H-сегментах (это ультрапортативные устройства и тонкие и легкие), когда выйдет позже в этом году (по нашим прогнозам, во второй половине 2024 года) под брендом Core Ultra 2-series. Intel также упомянула о "Arrow Lake", который может наконец пролить свет на вялые темпы развития сегмента настольных ПК. Когда он выйдет в конце этого года, дебютирует Socket LGA1851, "Arrow Lake" принесет в настольные компьютеры AI Boost NPU, а также интегрированную графику Arc Xe-LPG. Самым большим обновлением, конечно, станет новая вычислительная плитка с P-ядрами "Lion Cove" и E-ядрами "Skymont", которые, возможно, обеспечат значительный прирост IPC по сравнению с текущей комбинацией ядер "Raptor Cove" и "Gracemont" на кремнии "Raptor Lake". Также возможно, что Intel попытается перенести "Meteor Lake" с его вычислительной плиткой 6P+8E, iGPU Xe-LPG и NPU в сокет LGA1851 в составе некоторых моделей процессоров среднего класса. В 2024 году появятся настольные процессоры Intel на базе новой архитектуры, и это главный итог.