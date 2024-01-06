Team Group представила новое поколение твердотельных накопителей 5-го поколения - T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 SSD,

Компания Team Group представила новое поколение твердотельных накопителей - T-FORCE GE PRO NVMe Gen 5. Этот накопитель использует интерфейс PCIe Gen 5 x4 и стандарт NVMe 2.0, обеспечивая экстремальные скорости хранения данных. Он оснащен многоядерным и энергоэффективным контроллером IG5666, производимым InnoGrit, и высокопроизводительной NAND-флэш-памятью. Накопитель также имеет технологию интеллектуальной терморегуляции для предотвращения перегрева и технологию 4K LDPC для обеспечения точной передачи данных. Компания T-FORCE также предлагает различные решения для охлаждения SSD 5-го поколения, включая графеновые радиаторы и воздушные кулеры с медными трубками и алюминиевыми ребрами. Накопитель T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 будет доступен для предварительного заказа на Amazon и Newegg в Северной Америке и Amazon Japan.