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Компания Lexar представит свои новые продукты на выставке CES 2024, включая профессиональные карты памяти CFexpress 4.0 Type B DIAMOND с высокими скоростями чтения и записи, карту CFexpress 4.0 Type A Card GOLD Series для устройств типа A, карту памяти Professional GOLD microSD UHS-II, портативный SSD-накопитель ARMOR 700, а также твердотельные накопители Professional NM1090 M.2 PCIe Gen 5 NVMe, NM800 PRO M.2 2280 NVMe и новейшую версию NM800 PRO с радиатором, и накопитель PLAY M.2 2230 PCIe 4.0 для игровых консолей и ноутбуков. Компания также представит свою игровую DRAM ARES RGB DDR5. Джоуи Лопес, директор по маркетингу, отмечает, что компания рада представить передовые продукты, включая самую быструю карту CFexpress Type A и высокопроизводительную игровую DRAM.