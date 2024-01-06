Серия 424 поставляется с операционной системой TOS 5.1 и в будущем может быть плавно обновлена до TerraMaster TOS 6.

TerraMaster, известный производитель устройств для хранения данных, представил новую серию 424 NAS. В серии представлены модели F2-424 (2 отсека), F4-424 (4 отсека) и самая мощная из них - F4-424 Pro. F4-424 Pro оснащается процессором Intel Core i3, памятью DDR5 до 32 ГБ, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с и двумя слотами M.2 NVMe для кэширования SSD. Этот NAS обеспечивает высокую производительность и в два раза более быстрый отклик приложений по сравнению с предшественниками. Наличие двух интерфейсов 2,5 GbE позволяет достичь скорости передачи данных до 283 МБ/с, а функция Link Aggregation поддерживает пропускную способность сети до 5 Гб. Установка твердотельных накопителей M.2 стала проще благодаря разработанной TerraMaster боковой сдвижной крышке. F4-424 Pro также работает на новейшей операционной системе TOS, предлагает богатые решения для резервного копирования и обладает виртуализированными приложениями. Эти устройства уже доступны в США и на некоторых европейских рынках, и вскоре будут представлены на других рынках.