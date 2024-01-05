Alphacool представила водяной охладитель оперативной памяти ES U-образной формы для систем серверов и рабочих станций

Компания Alphacool представила новый водяной охладитель оперативной памяти ES U-образной формы, предназначенный для систем серверов и рабочих станций. Этот кулер обеспечивает эффективное охлаждение до восьми модулей оперативной памяти. Благодаря своему плоскому дизайну и универсальным вариантам подключения, он легко устанавливается в любой корпус сервера или рабочей станции. Водяной кулер полностью изготовлен из меди, что обеспечивает максимальную эффективность охлаждения. Надежное охлаждение оперативной памяти помогает предотвратить потерю производительности и обеспечить стабильную работу системы. Установка кулера также проходит легко и его можно легко интегрировать в контур водяного охлаждения. Компания Alphacool уже предлагает купить помпу для этого водяного охладителя в своем интернет-магазине. Размеры кулера составляют 185,26 х 62,46 х 21,50 мм, он весит 240 г (сам кулер) и 530 г (с охлаждающими пластинами оперативной памяти) и может охлаждать до 8 модулей памяти.