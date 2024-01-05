Серия XFinity будет доступна с частотой до 8400 МГц. Оптимизированные с помощью профиля Intel XMP 3.0, они позволяют достичь высокой скорости разгона одним щелчком мыши.

V-COLOR Technology Inc. представила новую память Manta XFinity DDR5-8400, которая предназначена для энтузиастов ПК и пользователей, которые стремятся к высокой производительности. Эта серия памяти уделяет особое внимание высокому разгону, совместимости и улучшенному теплоотводу. Модуль был протестирован на различных системах с процессорами 14-го поколения, и он совместим со многими платами от надежных производителей. Память Manta XFinity DDR5 имеет высокую скорость до 8400 МГц и оптимизирована с помощью профиля Intel XMP 3.0 для легкой настройки разгона. Она предлагает широкий выбор конфигураций, начиная от 32 ГБ до 96 ГБ. Кроме того, память обладает эффективным дизайном и повышенным радиатором для оптимального рассеивания тепла. Она также разработана с учетом экологической безопасности, используя экологически чистую краску на своих радиаторах. Память также имеет RGB-подсветку с 16 светодиодами и улучшенной технологией IC для создания плавных и ярких световых эффектов.