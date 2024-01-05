Компания Plextor, одно из самых знаковых имен в сфере хранения данных для ПК, некогда известное своей высокой производительностью и качеством, представила информацию о прекращении своей деятельности.

Компания Plextor, известная своими устройствами хранения данных для ПК, прекратила свою деятельность. Её материнская компания Kioxia решила использовать свою собственную торговую марку Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC) вместо Plextor для выпуска твердотельных накопителей(SSD). Это решение было принято после покупки компании Plextor и её материнской компании Lite-On Kioxia в 2019 году. Plextor не смогла внедрить новые технологии хранения данных, такие как контроллеры PCIe Gen 4 и PCIe Gen 5 SSD, и ограничилась использованием устаревших контроллеров Marvell. SSSTC и Kioxia теперь будут сосредоточены на продаже SSD в корпоративном и промышленном сегментах, а не на потребительском рынке. Владельцы SSD Plextor продолжат получать поддержку и обслуживание, но новые диски Plextor выпускаться не будут. В итоге, компания Plextor после более чем 30 лет истории уходит в прошлое.