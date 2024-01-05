Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Легендарный бренд устройств хранения данных для ПК Plextor прекращает свою деятельность
Компания Plextor, одно из самых знаковых имен в сфере хранения данных для ПК, некогда известное своей высокой производительностью и качеством, представила информацию о прекращении своей деятельности.

реклама

Компания Plextor, известная своими устройствами хранения данных для ПК, прекратила свою деятельность. Её материнская компания Kioxia решила использовать свою собственную торговую марку Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC) вместо Plextor для выпуска твердотельных накопителей(SSD). Это решение было принято после покупки компании Plextor и её материнской компании Lite-On Kioxia в 2019 году. Plextor не смогла внедрить новые технологии хранения данных, такие как контроллеры PCIe Gen 4 и PCIe Gen 5 SSD, и ограничилась использованием устаревших контроллеров Marvell. SSSTC и Kioxia теперь будут сосредоточены на продаже SSD в корпоративном и промышленном сегментах, а не на потребительском рынке. Владельцы SSD Plextor продолжат получать поддержку и обслуживание, но новые диски Plextor выпускаться не будут. В итоге, компания Plextor после более чем 30 лет истории уходит в прошлое.

#plextor
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
Kioxia больше не будет выпускать накопители под брендом Plextor
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
5
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
1
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
3
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
5
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
9
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Станции зарядки Tesla оказались не готовы к появлению Cybertruck
+
Nikkei Asia: Sony, Canon и Nikon нашли способ бороться с распространением поддельных фотографий
1
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
3
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Завершены испытания и монтаж самого длинного наземно-подводного силового кабеля
+
Глобальный запуск POCO M6 Pro 4G назначен на 11 января
+
Новые аргентинские власти подняли тему решения вопроса Фолклендских островов
1
Fossil Studies: Новое открытие положило конец спорам о различиях тираннозавра и нанотираннуса
1
Курс Биткоина стремительно пошёл вниз и привёл к потере трейдерами и инвесторами $500 000 000
2
Защищенный смартфон Ulefone Armor 23 Ultra с Dimensity 8020 и зарядкой на 120 Вт поступил в продажу
1

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
69
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
33
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
28
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
4
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
3
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
О советском ударном самолёте МиГ-27
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Пинаю даунов
03:19
Шишабек иди лечись
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Иван Обыдённов
02:51
Вытащил модуль вайфай и ставить без него. Как поставишь вин 10, то выставляй обратно и накатывай дрова и радуйся
Игровой сервис Steam прекратил поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8/8.1
NONsens
02:18
Из 55+ видимо только самсунг S90C теперь остаётся брать. У него и 144, и сама панель явно лучше чем у всех лыж С*, а цена сравнимая с С3. https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-c3-oled-vs-samsung-...
LG представляет новую серию OLED-телевизоров накануне выставки CES 2024
Robertas Balt
02:08
Россия сама не может перехватить Шторм Шедоу или АТАКМС. Даже Ольху умудрились сбивать над Белгородом. Куча клоунов. Типо все ракеты сбиты, только непонятно откуда куча трупов или раненых и разрушении...
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
Robertas Balt
02:01
Пока Рогозин говорит что американцы на метле в космос уже год назад должны были летать - даже Новая Зеландия запустила несколько ракет. Может уже пора Рогозину поехать там и у маори поучится как надо ...
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
Robertas Balt
01:52
Зачем сбивать "в догон"? И Кинжал не всю дистанцию летает на максимальной скорости.
Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
Артем Бекгоф
01:51
Бренд давно уже ничего не значит. Их активно продают, покупают. Выжимают досуха всю выгоду из раскрученного бренда и выкидывают на помойку.
Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
Remarc
01:49
ddr3 тут ничего не даст тк упор в fsb будет
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Алексей Рогозинников
01:42
Легендарная платформа. До сих пор на ней, сейчас планки заказал на 1066 МГц - жду когда приедут и будет вместо шести восемь гигабайт
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Дмитрий Зяблов
01:26
Скакуасы были первыми кто на пердячем пару начали летать, как Крымом по губам провели им, так и продолжают стулья и прочие места для сиденья прожигать пердаками.
Группа военных США обращается с протестом против обязательной вакцинации от COVID-19
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем