Компания MINISFORUM представила высококлассный планшет-трансформер на базе платформы Windows 11 x64

Компания MINISFORUM представила высококлассный планшет-трансформер на базе платформы Windows 11 x64. Называемый просто V3 AMD Tablet, этот конвертер 3-в-1 может использоваться как 14-дюймовый планшет или в сочетании с док-станцией, которая добавляет клавиатуру, трекпад и подставку. Размеры планшета составляют 318 мм x 213,8 мм x 9,8 мм (ШхДхГ), вес - 946 г. Его 14-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей, частоту обновления 165 Гц, 100-процентное покрытие DCI-P3 и максимальную яркость 500 нит. Этот дисплей подкреплен чувствительным сенсорным экраном, поддерживающим MPP 2.6 SLA и чувствительность, подходящую для стилуса с естественным почерком.

Возможности подключения включают Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, USB-C V-Link (DP in), два USB4 40 Гбит/с, сканер отпечатков пальцев и 4-полюсный разъем для гарнитуры. Под капотом MINISFORUM V3 находится процессор AMD Ryzen 7 8040U серии "Hawk Point", работающий в паре с 32 ГБ памяти LPDDR5-6400 и твердотельным накопителем M.2 Gen 4 NVMe объемом 2 ТБ. SoC имеет TDP 28 Вт, и MINISFORUM разработала решение для охлаждения с четырьмя плоскими медными тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Планшет также оснащен 4 динамиками и разнонаправленным микрофоном. Фронтальная камера имеет разрешение 2 МП и полную совместимость с Windows Hello, а задняя камера - 5 МП. Питает все это аккумулятор емкостью 50,82 Вт-ч и источник питания USB-PD мощностью 65 Вт через разъем Type-C. Предустановлена операционная система Windows 11 Pro 23H2 с поддержкой Ryzen AI. Цену компания не представила.