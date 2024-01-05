AMD Ryzen 7 8700G будет оснащен разогнанным до максимума Radeon 780M с тактовой частотой 2,90 ГГц

Вслед за вчерашней утечкой информации о том, что настольный APU Ryzen 5 8600G с разъемом Socket AM5 оснащен iGPU Radeon 760M с 8 CU, мы узнали, что топовый Ryzen 7 8700G будет оснащен максимально разогнанным Radeon 780M. 8700G - это APU для Socket AM5, основанный на 4 нм кремнии "Hawk Point" или "Phoenix" (на данный момент неясно).

Ryzen 7 8700G оснащен 8-ядерным/16-поточным процессором на базе микроархитектуры "Zen 4" с базовой частотой 4,20 ГГц и максимальной повышенной частотой 5,10 ГГц. Каждое из 8 ядер процессора оснащено 1 МБ кэша L2, а общий кэш L3 составляет 16 МБ. iGPU Radeon 780M оснащен 12 вычислительными блоками (CU), что составляет 768 потоковых процессоров. Тактовая частота iGPU увеличивается до 2,90 ГГц. Хотя все настольные процессоры Ryzen 7000 оснащены интегрированной графикой, AMD не считает их APU - процессорами с мощными iGPU, которые можно использовать не только для развлечений высокого разрешения, но и для игр начального уровня.