В сети появились фотографии видеокарт ZOTAC GeForce RTX 4070 SUPER

В сети появились фотографии видеокарт ZOTAC GeForce RTX 4070 SUPER, созданных по индивидуальному заказу. Они, что неудивительно, похожи на кастомные видеокарты RTX 4070 и RTX 4070 Ti, повторяя существующий дизайн кулера, за исключением новой маркировки SKU на коробках. Важно то, что находится на кремнии. Линейка RTX 4070 SUPER от ZOTAC включает модели TwinEdge и TwinEdge OC по ценам, близким к базовым ценам NVIDIA, а также премиум-версию в виде Trinity Black. Возможно, количество SKU больше, чем указано на фотографиях, учитывая, что существует RTX 4070 AMP AIRO.

TwinEdge - это компактная плата, которая покрывает основные потребности. Она имеет толщину 2 слота, хотя примерно на полдюйма выше, чем это принято считать "в полный рост". Кулер оснащен компактным алюминиевым радиатором с ребрами, который вентилируется парой вентиляторов. В отличие от RTX 4070 TwinEdge, RTX 4070 SUPER TwinEdge может заменить единственный 8-контактный разъем питания PCIe на 12VHPWR, учитывая, что TGP GPU, по слухам, составляет 220 Вт. Trinity Black - более высококлассный продукт, с трехслотовым кулером, длиной карты около 31 см и высотой 12 см, если судить по RTX 4070 Ti Trinity Black.