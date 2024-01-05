Intel и DigitalBridge основали компанию Articul8, специализирующуюся на генеративном искусственном интеллекте для предприятий

Компания Intel и DigitalBridge Group, Inc. создали новую компанию Articul8 AI, Inc. (Articul8), которая специализируется на генеративном искусственном интеллекте (GenAI) для предприятий. Articul8 предлагает полнофункциональную программную платформу GenAI для предприятий, которая обеспечивает безопасное сохранение данных, обучение и выводы клиентов в пределах периметра безопасности. Клиенты также могут выбирать между облачным, локальным или гибридным развертыванием платформы. Articul8 была создана на основе технологий Intel и включает в себя интеллектуальную собственность. Ведущим инвестором компании стала DigitalBridge Ventures, а Intel и ряд других венчурных инвесторов также приняли участие в акционерном капитале компании. Платформа GenAI уже успешно внедрена в Boston Consulting Group и предлагается крупным корпоративным клиентам в отраслевых сегментах, таких как финансовые услуги, аэрокосмическая промышленность, полупроводники и телекоммуникации. Articul8 стремится к дальнейшему росту и расширению своего ассортимента продуктов в сотрудничестве с Intel.