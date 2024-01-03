Компания DEEPX (генеральный директор Локвон Ким), разработчик оригинальных полупроводниковых технологий ИИ, представила 40 клиентов для своего флагманского чипа DX-M1

Компания DEEPX представила на выставке CES 2024 свой флагманский чип DX-M1, который признан ведущим решением в области искусственного интеллекта (ИИ) вещей. Чип сочетает низкое энергопотребление, высокую эффективность и производительность, а также экономическую эффективность. DEEPX представила 40 клиентов для тестирования DX-M1 в различных секторах, включая робототехнику, интеллектуальную мобильность и системы видеобезопасности. Чип поддерживает вычислительную обработку ИИ в режиме реального времени и способен одновременно обрабатывать несколько алгоритмов ИИ. DX-M1 имеет высокую эффективность и производительность при низком энергопотреблении и поддерживает широкий спектр моделей ИИ. Он также выпускается в компактном модуле M.2 для легкого подключения к существующим системам. Чип DX-M1 был удостоен награды CES Innovation Awards 2024 в номинациях "Встраиваемые технологии" и "Робототехника". DEEPX продемонстрирует свой чип и другие разработки на выставке CES 2024.