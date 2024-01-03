Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Партнерство Samsung Electronics и Red Hat привело к расширению экосистемы памяти CXL
Компания Samsung Electronics заявила, что впервые в отрасли успешно проверила операции с памятью Compute Express Link (CXL) в реальной пользовательской среде с поставщиком программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat

реклама

Samsung Electronics и Red Hat объявили о расширении экосистемы памяти Compute Express Link (CXL) благодаря успешной проверке операций с памятью CXL в реальной пользовательской среде с использованием программного обеспечения Red Hat. Спрос на системы с большей пропускной способностью и емкостью памяти растет в областях, таких как искусственный интеллект, автономное вождение и базы данных в памяти. CXL является унифицированным стандартом интерфейса, объединяющим различные процессоры и устройства памяти. Samsung оптимизировала память CXL для Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3, что позволяет клиентам использовать ее без необходимости изменять существующее оборудование. Обе компании также работают над руководством по использованию памяти CXL в RHEL 9.3. Партнерство Samsung Electronics и Red Hat в области памяти нового поколения продолжает разрабатывать открытый исходный код и эталонные модели CXL.

#samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung анонсировала новые игровые OLED мониторы Odyssey включая первые плоские модели
Компания Samsung решила использовать искусственный интеллект для увеличения продаж своих устройств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
21
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
8
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
6
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
7
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
10
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
3
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
1
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
1
Для Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss вышло долгожданное и крупнейшее обновление с новым замком и кампанией
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
28
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
36
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
1

Сейчас обсуждают

Boris Oykin
22:39
Путин сказал , что доллар рухнул, сам слышал. Как это они строят такой проект на рухнувшем долларе. Кто-то издит.
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
Ultimauser
22:33
Код страницы поменял?
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Шарманщик
22:30
Я не укроинофил, но расист нигер на фото тут лишний.
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
I-I Сабнатикович
22:29
у меня RX 550 4G msi aero gpu - 1350 (абсолютно стабилен) память - 2000, больше msi afterburner не позволяет (чипы samsung) питалово - +70% из минусов только то что видеокарта стала по шуму как турбин...
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
Шарманщик
22:20
Да нет, просто пиндосы далбаебы, не могут крышку открыть.
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
Шарманщик
22:18
Если они себя будут так дальше вести, то некому будет передавать данные с аппарата.
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
32Влад32
22:18
А ведь придет время и тебе придется ответить за всю ту херню, что здесь пишешь.
Аналитики: руководство Илона Маска привело к тому, что Twitter подешевел в несколько раз
VAKT
22:16
Фотошоп интегированный с премьером работает на линуксе? Не звиздите. По отдельности - Фотошоп работает, но не более того.
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Bearcub
22:16
Предлагаю взять статистику не за 2019!!! год, а сразу за 1919. Чего мелочится)) Или даже 1819. Вот там циферки будут - закачаешься.
Forbes: Массированная атака по Украине 2 января обошлась России в $620 млн
Bearcub
22:05
А у вас такая статистика ведётся? Или в титульной нации таких детей нет?
Forbes: Массированная атака по Украине 2 января обошлась России в $620 млн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем