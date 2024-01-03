Компания Samsung Electronics заявила, что впервые в отрасли успешно проверила операции с памятью Compute Express Link (CXL) в реальной пользовательской среде с поставщиком программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat

Samsung Electronics и Red Hat объявили о расширении экосистемы памяти Compute Express Link (CXL) благодаря успешной проверке операций с памятью CXL в реальной пользовательской среде с использованием программного обеспечения Red Hat. Спрос на системы с большей пропускной способностью и емкостью памяти растет в областях, таких как искусственный интеллект, автономное вождение и базы данных в памяти. CXL является унифицированным стандартом интерфейса, объединяющим различные процессоры и устройства памяти. Samsung оптимизировала память CXL для Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3, что позволяет клиентам использовать ее без необходимости изменять существующее оборудование. Обе компании также работают над руководством по использованию памяти CXL в RHEL 9.3. Партнерство Samsung Electronics и Red Hat в области памяти нового поколения продолжает разрабатывать открытый исходный код и эталонные модели CXL.