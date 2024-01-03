Компания LG Electronics (LG) представила линейку OLED-телевизоров 2024, подняв домашние развлечения на новый уровень

Компания LG Electronics представляет новую линейку OLED-телевизоров 2024 года. Эти телевизоры работают на базе новейшего процессора AI, обеспечивающего улучшенное качество изображения и звука. Они также оснащены усовершенствованной технологией AI upscaling для повышения резкости объектов и фона. Телевизоры LG SIGNATURE OLED M4 и LG OLED G4 оснащены процессором α (Alpha) 11 AI, который улучшает графическую производительность и скорость обработки данных. Кульминацией новой линейки является беспроводной OLED-телевизор LG SIGNATURE OLED M4, который предлагает видео и звук с частотой до 4K 144 Гц. Компания LG также уделяет внимание игровым возможностям телевизоров, обеспечивая частоту обновления 4K 144 Гц и HDMI 2.1. Благодаря платформе webOS, пользователи могут настраивать свои профили и получать персонализированные рекомендации на основе своей истории использования. Компания LG стремится предоставить потребителям наилучший опыт использования телевизоров премиум-класса.