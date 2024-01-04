Samsung расширяет линейку игровых мониторов Odyssey новыми OLED-моделями на CES 2024

Samsung представит новые игровые мониторы Odyssey на выставке CES 2024. Линейка включает модели Odyssey OLED G9, Odyssey OLED G8 и Odyssey OLED G6. Odyssey OLED G9 - это изогнутый ультраширокий монитор с разрешением DQHD и частотой обновления 240 Гц. Odyssey OLED G8 - это плоский 32-дюймовый монитор с разрешением 4K UHD. Оба монитора обладают временем отклика 0,03 мс GTG. Odyssey OLED G6 - это монитор с разрешением QHD, частотой обновления 360 Гц и временем отклика 0,03 мс GTG. Мониторы оснащены технологией OLED Glare-Free, которая уменьшает отражения, и поддерживают технологию VESA DisplayHDR True Black 400 и AMD FreeSync Premium Pro. Они также имеют широкие возможности подключения и функцию Multi Control для бесшовного подключения устройств. Мониторы предлагают также концентратор Samsung SmartThings Hub и платформу Samsung Smart TV и Gaming Hub для стриминга и игр. Дизайн моделей включает в себя новую технологию Core Lighting+ для создания атмосферы игр и развлечений. Samsung укрепляет свои позиции на рынке игровых мониторов с новыми моделями Odyssey OLED и серией Odyssey Neo.