Согласно последним сообщениям, компания AMD решила не включать Китай в первоначальный глобальный выпуск своей предстоящей видеокарты Radeon RX 7600 XT

Согласно последним сообщениям, компания AMD решила не включать Китай в первоначальный глобальный выпуск своей предстоящей видеокарты Radeon RX 7600 XT. Ожидалось, что RX 7600 XT, оснащенная 16 ГБ памяти и основанная на архитектуре AMD нового поколения RDNA 3, будет выпущена в ближайшее время по цене около $300. Однако в настоящее время компания пересматривает свою стратегию выпуска графических процессоров в Китае в связи с огромным успехом серии Radeon RX 6750 Golden Rabbit Edition (GRE) в этом регионе. Карты RX 6750 GRE с конфигурациями 10 ГБ и 12 ГБ продаются в Китае по цене от $269 до $289, предлагая исключительную выгоду по сравнению с конкурирующими моделями NVIDIA RTX. Похоже, AMD не решается снизить продажи своих популярных графических процессоров RX 6750, выпустив более новую модель 7600 XT.

В то время как RX 7600 XT обещает более высокую производительность благодаря усовершенствованной архитектуре RDNA 3, 6750 GRE с дизайном RDNA 2, похоже, остается достаточно эффективным для большинства китайских мейнстрим-геймеров. Поскольку RX 6750 GRE по-прежнему активно продается в Китае, AMD отложила выход RX 7600 XT на этот ключевой рынок. На момент написания статьи окончательные сроки выпуска 7600 XT в Китае и по всему миру остаются неподтвержденными AMD. Похоже, что компания проявляет осторожность в условиях меняющегося конкурентного ландшафта.