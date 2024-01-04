AMD Ryzen 5 8600G будет оснащен графикой Radeon 760M с 8 CU, максимальная частота процессора 5,00 ГГц

Грядущий настольный APU AMD Ryzen 5 8600G Socket AM5 будет оснащен усеченной интегрированной графикой Radeon 760M, а не Radeon 780M, как считалось ранее, или полной конфигурацией iGPU, присутствующей на кремнии. На данный момент все еще имеются противоречивые сведения о том, на каком именно кремнии основаны настольные APU Ryzen 8000G: некоторые старые отчеты и Geekbench указывают, что инженерные образцы 8600G основаны на "Phoenix", а некоторые более новые отчеты предполагают, что они основаны на "Hawk Point". И "Phoenix", и "Hawk Point" практически идентичны, за исключением того, что в последнем случае используется более быстрый NPU.

Ryzen 5 8600G имеет 6-ядерный/12-поточный процессор на базе микроархитектуры "Zen 4" с 1 МБ кэша L2 на ядро и 16 МБ общего кэша L3. Базовая частота процессора установлена на здоровые 4,35 ГГц, а максимальная частота разгона - 5,00 ГГц. Эти частоты очень похожи на частоты мобильного Ryzen 5 7640H (базовая частота которого составляет 4,30 ГГц, а максимальная - 5,00 ГГц), но в случае 8600G 65-ваттный TDP и возможный 90-ваттный PPT должны помочь с остаточной частотой. У Radeon 760M 8 из 12 вычислительных блоков RDNA3 физически присутствуют на кремнии, что дает 512 потоковых процессоров. Geekbench показывает, что тактовая частота двигателя (GPU) составляет 2,80 ГГц, по сравнению с 2,60 ГГц Radeon 760M на Ryzen 5 7640H. 8600G ES работал на материнской плате MSI MEG X670E Ace с 32 ГБ двухканальной памяти DDR5-6000.