Компания Neuchips представит на выставке CES 2024 лидирующие в отрасли ускорители искусственного интеллекта Gen AI Inferencing Accelerators

Компания Neuchips представит на выставке CES 2024 свои новые ускорители искусственного интеллекта — Gen AI Inferencing Accelerators. Революционный чип ускорителя Raptor Gen AI позволит предприятиям использовать большие языковые модели (LLM) с более низкой стоимостью. Компания также представит LLM-решения для карт-ускорителей Evo PCIe, которые значительно снижают стоимость аппаратного обеспечения и энергопотребление.

На выставке будут продемонстрированы возможности LLM inferencing для реальных бизнес-потребностей, включая работу ИИ-чатботов в приложении Personal AI Assistant. Компания также предлагает бесплатную пробную программу для предприятий, заинтересованных в тестировании производительности Neuchips.

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Чип Raptor Gen AI обеспечивает высокую производительность для искусственного интеллекта благодаря оптимизациям сжатия и эффективности. Карта Evo Gen 5 предлагает новый стандарт ускорения и низкого энергопотребления, а также масштабируемость для увеличения производительности.

Компания также разрабатывает новый продукт Viper, который будет представлен во второй половине 2024 года и предлагает ускорение ИИ класса центра обработки данных в компактном корпусе.