Эти мыши - не просто стандартные периферийные устройства, они воплощают стремление GravaStar сочетать авангардный дизайн с исключительной производительностью, устанавливая новые стандарты в сфере игровых технологий.

Компания GravaStar представила новые игровые мыши Mercury M1 Pro и Mercury M2, которые сочетают передовые технологии, эргономичный дизайн и настраиваемые функции. Mercury M1 Pro имеет прочный и легкий каркас из магниевого сплава, доступен в двух вариантах - серебристом и сером. Обе версии имеют высокоточный сенсор и настраиваемую RGB-подсветку. Mercury M2 отличается инновационным полым дизайном, обеспечивающим комфорт и воздушный поток во время игровых сессий. Он также обладает высоким разрешением сенсора и пятью режимами LIGHTSYNC RGB. Основатель GravaStar, Йонг Хуанг, говорит, что эти мыши не только инструменты, но воплощение духа геймера. Игровые мыши Mercury M1 Pro и M2 доступны для предзаказа по цене от $79,95 до $129,95. Они обещают доставить новый уровень игрового опыта как для энтузиастов, так и для профессионалов.