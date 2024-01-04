С 1 января 2024 года Steam официально прекратила поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

С 1 января 2024 года Steam прекратила поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. После этой даты, установки клиента Steam на этих системах больше не будут обновляться, включая критические обновления безопасности. Техническая поддержка для пользователей, которые продолжают использовать эти устаревшие операционные системы, также прекращается. Steam также не может гарантировать функциональность и безопасность клиента Steam и приобретенных игр на неподдерживаемых версиях Windows. Пользователям советуют обновиться до более новой версии Windows 10 или 11 для нормальной работы Steam и его игр после 1 января. Это изменение происходит из-за зависимости основных функций Steam от версии Google Chrome, которая больше не поддерживается на устаревших версиях Windows. Кроме того, будущие версии Steam также потребуют функций и обновлений безопасности, которые доступны только в Windows 10 и более новых версиях. Также отмечается, что старые версии Windows становятся более уязвимыми для новых вредоносных программ и могут негативно влиять на производительность ПК и безопасность данных.

реклама

Но нашлись энтузиасты, которые нашли способ запустить Steam на Windows 7 в январе. Инструкция в видео.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



