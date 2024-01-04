Intel может повторить свой прошлогодний CES, представив i9-14900KS

На международной выставке CES 2023 компания Intel представила настольные процессоры Core 13-го поколения "Raptor Lake" мощностью 65 Вт, но звездой шоу тогда стал процессор Core i9-13900KS Limited Edition, предназначенный для энтузиастов. Изображение того, что предположительно является i9-14900KS, наводит на мысль, что Intel может повторить свой прошлогодний CES, представив i9-14900KS. В прошлый раз они заявили, что выпустят первый в мире процессор с частотой 6 ГГц, что также соответствует максимальной частоте нынешнего i9-14900K, так что остается только ждать, что принесет с собой i9-14900KS. Повышение частоты всех ядер до 6 ГГц для P-ядер или увеличение скорости, которое позволит ему наконец-то обойти Ryzen 7 7800X3D за 350 долларов в играх? Узнаем на следующей неделе в Вегасе.