Небольшая линейка мобильных графических процессоров Radeon RX 7000M и RX 7000S на базе новейшей графической архитектуры RDNA 3 от AMD включает в себя всего пять SKU

Небольшая линейка мобильных графических процессоров Radeon RX 7000M и RX 7000S на базе новейшей графической архитектуры RDNA 3 от AMD включает в себя всего пять SKU, охватывающих чипы "Navi 31" и "Navi 33". В серии RX 7000M есть только серия RX 7900M для энтузиастов на базе "Navi 31" и серия RX 7600M на базе "Navi 33", оставляя огромный пробел, который компания планирует заполнить SKU серий RX 7800M и RX 7700M на базе "Navi 32", называемой внутри компании "Cuarzo Verde". Графический процессор предназначен для установки на материнские платы игровых ноутбуков, однако AMD поставляет OEM-производителям платы эталонного дизайна MXM. Они были обнаружены пользователем harukaze5719 в Twitter.

Плата "Navi 32" по своим размерам примерно аналогична уменьшенной "Navi 31", питающей серию RX 7900M. Он имеет физически меньший 5 нм GCD с 60 вычислительными блоками против 96 у GCD "Navi 31"; его окружают четыре 6 нм MCD, которые обеспечивают 64 МБ кэша Infinity Cache и 256-битную шину памяти GDDR6. Таким образом, у AMD появляется возможность не только выпустить серию RX 7800M и RX 7700M, но и серию RX 7900S в сегменте ультрапортативных компьютеров игрового класса.