NVIDIA выпустила последнюю в этом году версию своих графических драйверов GeForce - GeForce 546.34

NVIDIA выпустила последнюю в этом году версию своих графических драйверов GeForce - GeForce 546.34 WHQL Game Ready. Драйверы GeForce 546.34 WHQL Game Ready принесли те же игровые оптимизации и исправления, которые ранее были представлены в релизе драйверов GeForce 546.33 WHQL, включая оптимизацию и поддержку DLSS 3 в играх THE FINALS и Squad, а также поддержку DLSS Super Resolution в Fortnite Chapter 5. Единственное нововведение в этом выпуске - поддержка недавно представленной в Китае видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090D.

Список исправлений включает приглушенные цвета при потоковой передаче игрового процесса через Discord и увеличение значка NVIDIA в системном трее при переключении пользователя в Windows.

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Этот новый драйвер Game Ready обеспечивает наилучшие игровые возможности для последних новых игр с поддержкой технологии DLSS 3, включая THE FINALS и Squad. Поддержка новых игр, использующих технологию NVIDIA DLSS, включает выпуск Fortnite Chapter 5 с поддержкой DLSS Super Resolution.