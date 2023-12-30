LG Electronics показала свой новейший проектор - уникальный LG CineBeam Qube (модель HU710PB)

Компания LG представила новый проектор LG CineBeam Qube, который является стильным и компактным арт-объектом для стиля жизни. Этот проектор способен превратить закрытое помещение в кинотеатр и может проецировать изображения с разрешением 4K UHD размером до 120 дюймов.

LG CineBeam Qube оснащен лазерным источником света и передовыми технологиями, которые обеспечивают четкое и резкое изображение с высокой контрастностью и охватом цветовой гаммы. Проектор также имеет функцию автофокуса и автоматической настройки экрана для оптимального просмотра. Он работает на платформе webOS 6.0, что обеспечивает легкое управление и доступ к потоковым сервисам. Когда проектор не используется для просмотра, он может отображать цифровые изображения, улучшая атмосферу помещения.

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Линейка проекторов LG предлагает широкий выбор устройств, которые обеспечивают пространственную интеграцию и кинематографические впечатления.