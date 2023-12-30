На выставке CES 2024 компания LG Electronics (LG) представит новую линейку смарт-мониторов LG MyView

Компания LG Electronics анонсировала представление новой линейки смарт-мониторов на выставке CES 2024. Модели LG MyView оснащены платформой webOS и обладают множеством функций для работы и развлечений. Смарт-мониторы позволяют смотреть фильмы, слушать музыку и работать удаленно без компьютера. Устройства оснащены дисплеями LG IPS 4K, которые обеспечивают высокое качество изображения. Модели доступны в различных цветах.

Новые модели LG MyView (32SR85U, 32SR83U и 32SR70U) имеют дисплеи с разрешением 4K и тонкий форм-фактор без рамок, что улучшает качество просмотра и экономит пространство. Устройства поддерживают удаленную работу и предлагают доступ к потоковым сервисам, программам для повышения производительности и зеркальному отображению экрана. Монитор 32SR85U оснащен съемной веб-камерой и наиболее подходит для видеоконференций.

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Компания LG Electronics гарантирует превосходное качество изображения, удобство использования и стильный дизайн для индивидуальных потребностей покупателей.