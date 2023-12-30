Intel сотрудничает с тайваньскими OEM-производителями для разработки открытого IP-решения для иммерсионного охлаждения и эталонного дизайна

Компания Intel сотрудничает с тайваньскими OEM-производителями для разработки открытого IP-решения для иммерсионного охлаждения и эталонного дизайна. Цель этого сотрудничества заключается в укреплении предложений Intel в области центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом.

Ключевыми партнерами в этом проекте стали Kenmec и Auras Technology, которые сыграют важную роль в реализации дорожной карты Intel по продвинутому охлаждению. Intel также сотрудничает с Тайваньским институтом промышленных исследований для создания лаборатории по сертификации технологий охлаждения высокопроизводительных вычислительных систем. Целью Intel является ускорение разработки решений следующего поколения для охлаждения центров обработки данных.

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Охлаждение становится все более важным для эффективной работы центров обработки данных, особенно в контексте роста рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Intel стремится развить открытую экосистему сотрудничества вокруг оптимизированных технологий охлаждения и закрепить свое лидерство в области инфраструктуры для искусственного интеллекта.