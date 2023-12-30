Китайский производитель x86-процессоров Zhaoxin добавляет поддержку "привилегированных ядер" для модернизации своей процессорной экосистемы

Китайский производитель x86-процессоров, Zhaoxin, работает над добавлением поддержки "привилегированных ядер" для своих процессоров в ядро Linux. Эти процессоры имеют высокопроизводительные ядра, которые планировщик операционной системы должен использовать для критических задач. Для этого компания предложила патчи и обновления для драйвера CPUfreq, которые позволяют планировщику отдавать предпочтение указанным высокопроизводительным ядрам при распределении процессов. Патчи компании Zhaoxin опираются на функциональность ACPI для указания различий в максимальной частоте или возможностях каждого ядра. Продукты с поддержкой такой оптимизации, вероятно, будут представлены в будущих серверных продуктах компании. Новые изменения кода свидетельствуют о том, что чипы Zhaoxin переходят к более тонкой оптимизации производительности, что является ключевым моментом для их конкурентоспособности.