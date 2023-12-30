GIGABYTE выпустила обновления BIOS для материнских плат AGESA 1.1.0.1a AM5 и предположила, что 8700G основан на "Hawk Point", а не "Phoenix"

Компания GIGABYTE выпустила обновления BIOS для своих материнских плат AGESA 1.1.0.1a AM5, что вызвало предположения о том, что будущие настольные APU AMD Ryzen 8000G могут быть основаны на кремнии "Hawk Point" вместо "Phoenix". Мобильные процессоры Ryzen 8040 серии "Hawk Point" были выпущены ранее этого месяца и имеют более быструю NPU, обеспечивающую увеличение производительности искусственного интеллекта. Если некоторые модели APU Ryzen 8000G будут основаны на "Hawk Point", это будет намеком на тот факт, что AMD переносит Ryzen AI на настольные платформы. Ожидается, что AMD предложит модели APU Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G, основанные на кремнии "Hawk Point", а модели Ryzen 8500G и Ryzen 3 8300G будут базироваться на "Phoenix 2" с гибридным процессором "Zen 4" и "Zen 4c". Оба кремния, "Phoenix" и "Hawk Point", имеют конфигурацию процессора с восемью ядрами "Zen 4".