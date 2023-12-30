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ddr22
NVIDIA выпустила GeForce RTX 4090D только для Китая
NVIDIA выпустила GeForce RTX 4090D только для Китая с меньшим количеством шейдеров, чем у обычной RTX 4090

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NVIDIA выпустила в Китае графическую карту GeForce RTX 4090D, которая имеет меньшую производительность искусственного интеллекта, чем обычная RTX 4090. Это связано с ограничениями, наложенными Федеральной торговой комиссией США после запрещения экспорта RTX 4090 в Китай. Карта имеет другой код ASIC, идентификатор устройства и конфигурацию ядра, чтобы предотвратить модификацию в обычную RTX 4090. Материально карта основана на кремнии "AD102", которого у RTX 4090D меньше, чем у RTX 4090. У RTX 4090D также уменьшено количество ядер CUDA, Tensor и RT. Тактовая частота GPU осталась прежней, но предельные значения энергопотребления снижены. Карта будет иметь ограниченные возможности разгона, чтобы не позволить пользователям достичь производительности RTX 4090. Базовая цена на RTX 4090D составляет 12 999 юаней (около 1 840 долларов США), то же самое, что и для оригинальной RTX 4090 в Китае.

#nvidia
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