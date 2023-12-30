Подсистема Alphawave Semi PCIe - это чрезвычайно энергоэффективный, низкозамедленный и высоконадежный интерфейсный IP, созданный на базе самого успешного в отрасли PAM4 SerDes IP

Alphawave Semi, мировой лидер в области высокоскоростных соединений, объявил о сотрудничестве с Keysight Technologies для создания комплексного решения для подсистемы PCIe 6.0. Сотрудничество позволило установить совместимость между устройством PCIe 6.0 компании Alphawave Semi и программой Keysight PCIe 6.0 Protocol Exerciser, обеспечивающей высокую скорость передачи данных. Благодаря этому сотрудничеству Alphawave Semi ускоряет тестирование и вывод на рынок своих продуктов, включенных в список интеграторов PCI-SIG 5.0. Компания также представила передовую кремниевую реализацию протокола PCIe 6.0 64 GT/s Flow Control Unit, которая обеспечивает более высокую скорость передачи данных для гипермасштабных приложений и инфраструктур данных. Keysight и Alphawave Semi также достигли успеха в установлении связи CXL 2.0, что создает основу для будущей когерентности кэша в ЦОД. Это сотрудничество открывает новые возможности для производительности ввода-вывода и вычислений в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.