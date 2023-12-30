LG Gram Pro отличается ультратонким легким дизайном и мощной производительностью с искусственным интеллектом

Компания LG Electronics планирует расширить серию ноутбуков LG gram в 2024 году и представить новую модель - LG gram Pro. Ноутбуки серии LG gram отличаются высоким качеством, минимальным весом и прочным дизайном. Все модели серии оснащены функциями искусственного интеллекта в приложении LG gram Link, которое упрощает обмен файлами и зеркальное отображение экрана на других устройствах. LG gram Pro (модели 16Z90SP и 17Z90SP) оснащены процессором Intel Core Ultra, твердотельным накопителем NVMe PCIe 4.0 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Они также обладают двойной системой охлаждения, что позволяет им эффективно работать с требовательным программным обеспечением. Новые модели LG gram Pro имеют высококачественные дисплеи с превосходной цветопередачей. Кроме того, LG представит новые модели LG gram 17, 16, 15 и 14 в 2024 году с процессорами Intel Core Ultra и яркими IPS-панелями. Все модели серии LG gram поставляются с различными удобными программами и инновационными функциями.