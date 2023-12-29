Невыпущенные видеокарты MSI GeForce RTX 40-серии SUPER начинают появляться в европейских интернет-магазинах

В европейских интернет-магазинах начали появляться предзаказы на видеокарты MSI RTX 40-серии SUPER, их цены варьируются в зависимости от модели. Например, MSI GeForce RTX 4080 SUPER стоит от 1230 швейцарских франков (1465 долларов) до 1355 швейцарских франков (1613 долларов). Цена на MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER составляет от 992 швейцарских франков (1180 долларов) до 1063 швейцарских франков (1265 долларов). А цена на MSI RTX 4070 SUPER варьируется от 777 швейцарских франков ($924) до 848 швейцарских франков ($1009). Ожидается, что цены на новые видеокарты будут близки к рекомендованным производителем (MSRP), которые могут быть около $1200 для RTX 4080 SUPER, около $950 для RTX 4070 Ti SUPER и около $700 для RTX 4070 SUPER. Более точная информация о стоимости и характеристиках видеокарт от NVIDIA будет представлена на презентации на CES 8 января.