Компания LG Electronics (LG) готова представить на выставке CES 2024 своего инновационного агента искусственного интеллекта (ИИ) для умного дома

На выставке CES 2024 компания LG Electronics представит своего инновационного агента искусственного интеллекта (ИИ) для умного дома. ИИ-агент от LG имеет роботизированные и мультимодальные технологии, позволяющие ему двигаться, учиться, понимать и участвовать в разговорах. Он является универсальным домашним менеджером и компаньоном, улучшающим повседневную жизнь пользователей. Используя мультимодальные технологии ИИ, агент способен вербально взаимодействовать с пользователями, понимать контекст и намерения, а также управлять умной бытовой техникой и IoT-устройствами. Он может обучаться и комбинировать данные об окружающей среде, предоставлять возможность наблюдать за домашними животными и охранять дом. ИИ-агент также обладает универсальностью и масштабируемостью, помогая сберечь энергию и предоставлять пользователю полезную информацию о транспорте, погоде и личном расписании. LG стремится освободить пользователей от работы по дому и утвердиться в качестве доминирующего игрока на рынке "умного дома".