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На выставке CES 2024 компания LG Electronics представит своего инновационного агента искусственного интеллекта (ИИ) для умного дома. ИИ-агент от LG имеет роботизированные и мультимодальные технологии, позволяющие ему двигаться, учиться, понимать и участвовать в разговорах. Он является универсальным домашним менеджером и компаньоном, улучшающим повседневную жизнь пользователей. Используя мультимодальные технологии ИИ, агент способен вербально взаимодействовать с пользователями, понимать контекст и намерения, а также управлять умной бытовой техникой и IoT-устройствами. Он может обучаться и комбинировать данные об окружающей среде, предоставлять возможность наблюдать за домашними животными и охранять дом. ИИ-агент также обладает универсальностью и масштабируемостью, помогая сберечь энергию и предоставлять пользователю полезную информацию о транспорте, погоде и личном расписании. LG стремится освободить пользователей от работы по дому и утвердиться в качестве доминирующего игрока на рынке "умного дома".