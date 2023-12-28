Задержки в строительстве полупроводниковой фабрики в США, возможно, только что стоили работы председателю совета директоров TSMC

Строительство полупроводниковой фабрики Samsung Electronics в Остине, Техас, задерживается до 2025 года из-за проблем с субсидиями правительства США и регулированием. Изначально планировалось, что завод будет готов к работе в 2024 году, но сроки были перенесены. Компания планирует выпустить первую пластину в конце 2024 года и начать массовое производство в 2025 году. Важным фактором для привлечения азиатских литейных заводов, таких как Samsung и TSMC, в США являлись государственные субсидии. Целью такого привлечения было обеспечение прибыльности предприятий и защита цифровой экономики от потенциальных конфликтов. Однако срочно привлечь эти компании было необходимо из-за риска конфликта через Тайваньский пролив. Сейчас остается неясным, насколько передовым будет 4 нм EUV, который должен использоваться на новом заводе Samsung, так как TSMC и Intel также разрабатывают более новые и передовые узлы производства.