Крупнейшие инвестиции Intel в производство микросхем в Израиле составят 25 миллиардов долларов

Компания Intel получила грант от израильского правительства в размере 3,2 миллиарда долларов на строительство нового завода по производству микросхем стоимостью 25 миллиардов долларов. Это станет крупнейшей инвестицией в производственные мощности компании. Расширение производства в Израиле поможет укрепить глобальные цепочки поставок полупроводников и снизить зависимость от других регионов. Строительство нового завода Fab 38 уже началось, а его запуск запланирован на 2028 год. Intel планирует создать тысячи рабочих мест и получит льготную ставку налога. Одну из целей компании составляет диверсификация производства за счет инвестиций в США, Европе и Израиле, а расширение производства в Израиле поможет укрепить ее позиции на рынке, конкурируя с AMD и Nvidia. Это также поможет поддержать репутацию Израиля в качестве мирового центра полупроводниковой промышленности.